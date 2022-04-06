Eski Tarım Bakanı Fakıbaba: İthalat yaparken aracıyı ortadan kaldırıp eti çok ucuza mâl ettim; firmalardan baskı görmedim

Eski Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin'e konuştu. Et fiyatları hakkında değerlendirmede bulunan Fakıbaba sorunların çözümüne ilişkin "İlk önce kadınlara sahip çıkacağız ve sigortasız olmayacaklar. Köylü para kazanacak. Devletin gücünü bilecek. Kentsel dönüşüm değil köysel dönüşüm şart." dedi.

Geçtiğimiz günlerde eski Tarım Bakanı Faruk Çelik'in "et lobisi"ne ilişkin sözlerine Fakıbaba:

"Ben birinci elden aldım etleri ve hayvanları. Türkiye'ye bunları kim getiriyorsa ona gittim ve aldım. Devletin kazanması için ithalatı yaparken aracıyı ortadan kaldırdım. Çok ucuza mal ettim. Kimse bana karışmadı, baskı da yapmadı

Et firmalarından baskı görmedim. Emin olun, hepsi geldi, çayını, kahvesini içti. Ben zaten yolumu çizmiştim! Ben birinci elden, onların aldığı yerden bakanlığımız alıyordu. Benim onlara ihtiyacım yoktu ki! Devletim ben! Onların yaptığını ben neden yapamayacağım. Devletim ben, altını çiziyorum. "

"Süte gerekli desteği vermezseniz et 250 liraya gelir"

Et fiyatlarının süt fiyatlarına bağlı olduğunu ifade eden Fakıbaba "Siz sütün fiyatına gerekli değeri vermediğiniz zaman ülkede et 250 liraya gelecektir. Süt üreticilerine gerekli kazancı sağlamadığınız müddetçe etin fiyatı artar. Süt üreten adam zarar etmeyecek. Sütü 5 liraya mı üretiyor… 7 lira vereceksin. Siz günlük düşündüğünüz zaman enflasyon zaten yükselir"

"İthalat olur ama denge şart"

Fakıbaba "Tabii ki ithalat olur ama denge şart. Ana sayısını artırırken, sütü dengeli fiyata çıkarmalısınız. Üç sene içinde de ithalatı bitireceksiniz. Amacımız buydu. Benim dönemim çok kısa oldu." diye konuştu.

Fakıbaba şöyle devam etti:

"Planlama birinci derecede önemli. Şunu söylüyorum: Arkadaşlar bize üç yıl müsaade edeceksiniz. Esasında bütün bakanları samimi ve çalışkan buluyorum. Burada sorun şu: Sistem oturtamadık. Ahmet gelir, Mehmet gider ama sistem olmazsa olmaz."

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