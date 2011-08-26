Eski Tahkim Kurulu Başkanı Arslan: Fenerbahçe ligden çekilemez

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Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nden men edilmesiyle başlayan süreçte Sarı-Lacivertli yönetimin Bank Asya'da oynama isteği tartışmaları da beraberinde getirdi. Peki Fenerbahçe bunu yapabilir mi?"Fenerbahçe Yönetimi böyle bir karar alıp, daha sonra bunu genel kurulunda onaylattırabilir. Ama bana sorarsanız Fenerbahçe ligden çekilemez, çünkü bu talimatlara aykırı" diyen Tahkim Kurulu Eski Başkanı Türker Arslan, takımın çekilmesi halinde neler olabileceğini anlattı.İşte Gazeteport'ta yer alan o değerlendirmeler:"Diyelim ki çekildi. Çekilirse TFF’nin Fenerbahçe’yi istediği ligden başlatma hakkı var. Yani ‘Madem sen çekildin, git Bank Asya’dan başla’ demez. Daha alt liglerden de başlatabilir. Ya da Fenerbahçe bu sezon üst üste 2 maça çıkmaz. Otomatikman hükmen yenilgilerle zaten Bank Asya 1. Lig’e düşer.Fenerbahçe bence ‘Çekiliriz’ ya da ‘Bizi düşürün’ diyerek Federasyonu baskı altına almaya çalışıyor. Ve ileride doğabilecek tazminatı kovalıyor. Bu süreci çok kötü yöneten ve büyük hatalar yapan Federasyon bence oyuna gelmez. Fenerbahçe bu sene ligde yer alır.Fenerbahçe avukatları ‘TFF’nin böyle bir karar verme yetkisi yok’’ diye itiraz etmişler. Olur mu öyle şey? TFF her konuda yetkili. Kaldı ki UEFA’dan ellerine gelen bir yazı var. Tahkim Kurulu, -ki bugün toplanabilirse eğer- bence Fenerbahçe’nin itirazını reddeder. Dedim ya, UEFA’nın yazısı var ellerinde."