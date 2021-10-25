Eski Suudi istihbarat yetkilisi: Veliaht Prens Selman empatiden yoksun bir psikopat

Eski Suudi istihbarat yetkilisi Saad Aljabri, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın "empatiden yoksun bir psikopat" olduğunu öne sürdü. Aljabri, Selman'ın babasını yerine getirmek üzere eski Kral Abdullah'ı öldürebileceğini iddia etti.

The Guardian'da yer alan habere göre, 2017 yılında Suudi Arabistan'dan kaçan ve Kanada'da sığınan Saad Aljabri, ABD televizyonuna konuştu.

Aljabri, 2018 yılında gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinden sonra kendisinin de uyarıldığını söyledi. Aljabri kendisini uyaran kişinin "Kanada'da Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne, konsolosluğa gitme" dediğini aktardı.

Aljabri, Veliaht Prens Selman'ı "düşüncesiz ve güvenilmez" olarak tanımlayarak şöyle devam etti: "Empati yoksunu bir psikopattı. Duygu hissetmez ve tecrübelerden ders çıkarmazdı" dedi.

Aljabri, 2014 yılınde Prens Selman'ın dönemin Kralı Abdullah'ın ölmesi ve yerine babasının geçmesine ilişkin bir planı olduğunu iddia etti. Aljabri, bu bilgilere sahip olduğu için Prens Selman'ın kendisinden korktuğunu söyledi.