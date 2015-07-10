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Dünya

Eski Suudi Bakan hayatını kaybetti

Cumhurabaşkanı Erdoğan da Suud Bakan Faysal için baş sağlığı mesajı yayınladı

10 Temmuz 2015 10:35

Suudi Arabistan'da 40 yıl Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Prens Suud bin Faysal bin Abdulaziz Al Suud'un (75) hayatını kaybettiği bildirildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 75 yaşındaki eski Dışişleri Bakanı Faysal'ın vefat ettiği duyuruldu. 

Suudi Arabistan'da, 40 yıldır sürdürdüğü göreviyle "dünyanın en uzun süre görev yapan dışişleri bakanı" unvanına sahip Suud bin Faysal bin Abdulaziz Al Suud, koltuğunu, 1 Mayıs 2015'te Adil Bin Ahmed El-Cübeyr'e devretmişti.

Son yıllarda sağlık durumu kötüleşen Faysal, görev süresi boyunca 4 farklı kral ile çalışmıştı.

 

Erdoğan'dan baş sağlığı

 

Vefat haberinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Suudi Arabistan'ın eski Dışişleri Bakanı Suud Faysal bu akşam vefat etti. Allah'tan kendisine rahmet diliyorum" açıklaması yaptı.

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