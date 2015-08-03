Eski Suruç Belediye Başkanı'nın öldürülmesi davasında sanık 'oruçluyum' diyerek ifade vermedi

Eski Suruç Belediye Başkanı Salih Tekinalp ve oğlu Sinan Tekinalp’in öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması geçen ay sessiz sedasız görüldü. Davada, yakalanabilen tek sanık olan Mehmet Dal, “oruç tuttuğu için savunma verecek durumda olmadığını” gerekçe göstererek, ifade vermedi.

Salih Tekinalp’in avukat olduğu Fikret Tekinalp, babasının dört ay arayla iki saldırıya uğradığını, ilk saldırıdan sonra MOBESE görüntülerinin silinip tutuklu sanığın serbest bırakıldığını ve bu nedenle ikinci saldırının gerçekleştiğini belirterek, ihmal sahibi kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi. Bu talebi geri çeviren mahkeme, firari sanıklar için yakalama kararı çıkardı. Ancak sanıkların Irak’ta oldukları sanılıyor.

İsmail Saymaz’ın Radikal’de yer alan haberine göre, Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3 Temmuz’da görülen ilk duruşmada, sanık Mehmet Dal, ifade vermek istemedi. Dal, “Şu an ifade verecek durumda değilim, oruçluyum. Savunmamı daha sonra vereceğim” dedi. Baba Tekinalp’in avukat oğlu Fikret Tekinalp, babasının dört ay arayla iki kez saldırıya uğradığını ve ikinci saldırıda hayatını kaybettiğini hatırlatarak, “Bu olayın bu şekilde gelişmesinin sebebi, dört aylık ihmaller zinciridir. Etkin bir soruşturma yapılmış olsaydı belki ikinci olay gerçekleşmeyecekti. O nedenle ben dört aylık süreçteki ihmali olan görevliler hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyorum” dedi. Babasının ilk saldırının failleri bilmediğini fakat ikinci bir saldırının geleceğini tahmin ettiğini kaydeden Tekinalp, “O nedenle dosyanın üzerinde çok fazla durmaya çalıştık. Gerek savcı beyle, gerek jandarma ve emniyetle, gerekse kaymakamla iletişim halinde olduk. En azından MOBESE görüntülerini alalım, şahısların ifadesi alınsın (istedik.) MOBESE görüntüleri silindi. İfadeler arasında çelişki olmasına rağmen şahıslar serbest bırakıldı. Bu sürece ikinci olay gerçekleşti” dedi. Duruşma sonunda mahkeme heyeti, ihmal sahibi kamu görevlileri hakkında şikayette bulunmadı. Firari sanıklar hakkında yakalama kararı çıkaran mahkeme, Dal’ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma, 5 Ekim 2015’e bırakıldı.

Dilekçeden 34 gün sonra öldürüldü

Eski Suruç Belediye Başkanı Salih Tekinalp ve oğlu Sinan Tekinalp, geçen yıl 19 Ekim’de Aligör mevkisine yakın bir noktada silahlı saldırı sonucunda araçlarında öldürülmüştü. Yarış atı sahibi de olan Salih Tekinalp’a yönelik ilk silahlı saldırı, 18 Haziran 2014’te yapılmıştı. Tekinalp, saldırıdan yaralı kurtulmuştu. Tekinalp, savcılıkta alınan ifadesinde, saldırıdan iki üç gün önce kendisini Gaziantep’ten, ‘Diyarbakırlı Reşit’ diye tanıtan bir kişinin aradığını ve “Yarış atı bulabilir misin?” dediğini anlatmıştı. Bunun üzerine Reşit ve yanındaki bir kişiyle Aligör’de buluşup yemek yediklerini ve kendisine ait Karadut Köyü’ndeki at çiftliğine gittiklerini söylemişti. Çiftlikte gezerken, bu iki kişiden birinin başına sert bir cisimle vurması üzerine yere düştüğünü anlatan Tekinalp, “Ben yere düştükten sonra 40-45 yaşında olan şahıs üzerime bir el ateş etti. Yerden toprak alarak yüzüne attım ve eve koşmaya başladım. Eve girdim, av tüfeğimi alıp çıktığımda kimse yoktu” demişti.

Tekinalp, iki saldırgandan birinin, “40-45 yaşlarında, 1.70 boylarında, esmer, Kürtçe şiveli” diğerinin de “30 yaşlarında, 1.60 boylarında” olduğunu söyledi. Saldırıya anlam veremediğini kaydederek, “Kimseyle bir sorunum, alacak verecek meselem ve husumetim yoktur. Neden olduğunu bilmiyorum” demişti.

Salih Tekinalp’ın avukat oğlu Fikret Tekinalp, saldırıdan sonra savcılığa dilekçe sunarak, kullanılan aracın Mehmet Dal’a ait olduğunu vurgulamıştı. Dal, 24 Temmuz 2014’te ifadeye çağrılmıştı. Dal, ifadesinde, 18 Haziran’da Suruç‘a gitmediğini, aracının 13 Haziran-24 Haziran tarihleri arasında tamirde olduğunu söylemiş ve serbest bırakılmıştı.

Baba Tekinalp dilekçeden 34 gün sonra, 19 Ekim 2014’te oğlu Sinan’la seyir halindeyken, Aligör mevkisine yakın noktada silahlı saldırı sonucunda öldürülmüştü. Savcılık aylar önce serbest bıraktığı Mehmet Dal’ı gözaltına almıştı. Dal, Tekinalp’e yönelik iki saldırının PKK ’da faaliyet gösterdiğini söylediği ağabeyi Sabri Dal ve arkadaşı Mehmet Emin Elçi tarafından gerçekleştirildiğini öne sürmüştü. Talimatın Irak’ın Kürdistan bölgesinde bulunan Nimet Aşut, Esat Malkuç ve Siphan Esim’den geldiğini savunmuştu. Dal, Tekinalp’ın AKP için çalıştığı gerekçesiyle vurulduğunu iddia etmişti. Dal, ifadeden sonra tutuklandı.

Ne var ki savcılık Dal dışındaki hiçbir sanığa ulaşamadı. Ancak Dal’ın suçladığı Elçi’nin telefonunun takip edildiği, en az 25 Kasım 2014’e kadar Türkiye ’de olduğu, yaptığı görüşmelerinde, cinayetten habersiz olduğu yönünde konuştuğu görüldü. Ancak Elçi’nin bu tarihten sonra Irak’a gitmiş olabileceği düşünülüyor. Tekinalp’ın oğlu Cihan Tekinalp ise babası ve ağabeyinin PKK tarafından öldürüldüğü iddiasına inanmadıklarını, örgütün bu saldırıyı üstlenmediğini söylüyor.