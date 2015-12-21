Esad'ın eski generali: Rejimin elinde kullanıma hazır 3 bin ton kimyasal var

2008-2011 yılları arasında Suriye ordusunda kimyasal silahlardan sorumlu komutan olarak görev yapan Generel Zahir Sakit, Suriye'nin elinde kullanıma hazır 3 bin ton kimyasal bulunduğunu iddia etti.

Suriye istihbaratının IŞİD'e 3 kez kimyasal silah verdiği iddiasını da aktarab Sakit, "Esed rejimi kimyasal silah üretiminde 4 farklı ülkeden ham madde ithal ediyor. Üretim ve depolama tesislerinde Rus ve İranlı uzmanlar çoğunlukta bulunuyor" dedi.

"BM denetiminde kimyasal silahların sadece 3'te 1'i imha edildi"

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, 2012 yılında muhaliflere katılmasından önce Suriye ordusunda kimyasal silahlardan sorumlu komutan olarak görev yapan Generel Zahir Sakit, Suriye yönetiminin elinde 3 bin ton kimyasal olduğunu savundu. Suriye'de 5 farklı kimyasal silah deposu bulunduğunu ve Birleşmiş Milletler (BM) denetiminde yapılan imha sürecinde ise sadece 3'te 1 oranında kimyasal maddenin imha edildiğini belirten Sakit, Kalamun-Bluze köyü, Hama-Ras el Şara, Sıhni Çölü, Cebel el Esir ve Taksis bölgesinde aktif kimyasal başlık taşıyan 5 silah deposu bulunduğunu 45 noktada üretim yapıldığını savundu.

"Esed rejimi kimyasal silah üretiminde 4 farklı ülkeden ham madde ithal ediyor"

İmha sürecinde 13 merkezin kimyasal silahlardan arındırıldığını belirten Sakit, halen aktif halde 45 merkezin bulunduğunu ve bu tesislerin BM'den gizlenerek faaliyetlerine devam ettiğini aktardı. Sakit'in iddialarına göre, "Esed rejimi kimyasal silah üretiminde 4 farklı ülkeden ham madde ithal ediyor. Başta Rusya ve İran olmak üzere Almanya ve Kuzey Kore, rejimin hammadde ihtiyacını karşılayan ülkeler arasında yer alıyor. Üretim ve depolama tesislerinde Rus ve İranlı uzmanlar çoğunlukta bulunuyor."

Tabka, Deir ez Zor ve Humus'tan Suriye Muhaberatı tarafından IŞİD'e 3 kez kimyasal silah verildiğini iddia eden Zahir Sakit, “Son teslimat, 2015'in 7. ayında Halep Ummul Uyn bölgesinden yapıldı" dedi. Sarkit, depolarda bulunan kimyasal başlıkların, boğucu, sinir ve deri etkili olmak üzere 3 farklı gruba ayrıldığını belirtti.