Eski SSCB lideri Gorbaçov, Belarus'taki hükûmet karşıtı protestolara destek verdi

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Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son lideri Mihail Gorbaçov, Belarus'ta Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'ya yönelik protestoları desteklediğini duyurdu.

Podyom'a konuşan 89 yaşındaki Gorbaçov, "Belarus'a saygı duyuyorum ve halkını seviyorum. Gerçekten güçlü bir karaktere sahip olduklarını gösterdileri. Bu çok iyi bir şey" dedi.

Eski Sovyet lideri, Lukaşenko'nun gizlice yemin ettiği gün meydana gelen toplu gözaltıları "şeytanice" olarak nitelendirdi.

"Ancak henüz yapacak çok iş var" diyen Gorbaçov, protestocuların çabalarının meyve vereceğini umduğunu söyledi.

Belarus'ta protestolar muhalefetin 9 Ağustos'ta yapılan seçim sonuçlarının şaibeli olduğunu söylemesinin ardından başlamıştı. Merkezi Seçim Komitesi, sonuçlara göre geçerli oyların yüzde 80'ini 26 yıldır iktidarda olan Aleksandır Lukaşenko'nun aldığını açıkladı.

9 Ağustos'tan bu yana her pazar günü düzenlenen eylemlerde kolluk kuvvetleri protestoculara çok sert müdahalelerde bulundu ve muhalefetin önde gelen isimleri dahil olmak üzere birçok kişi gözaltına alındı.