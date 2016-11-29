T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eski Sivrice Kaymakamı Cengiz tutuklandı

Eski Dazkırı Kaymakamı Muhammed Beşir N., eski Lalapaşa Kaymakamı Faysal Y ve eski Sivrice Kaymakamı Cengiz Erdem Ankara'da gözaltına alınmıştı

29 Kasım 2016 21:50

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Elazığ Sivrice Kaymakamı Cengiz Erdem tutuklandı.

Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan ve daha önce 'FETÖ' üyesi olduğu iddiasıyla açığa alınan eski kaymakamlar Cengiz Erdem, Muhammed Beşir N. ve Faysal Y, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Şüpheliler, sorgularının ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Mahkeme heyeti, eski Dazkırı Kaymakamı Muhammed Beşir N. ve eski Lalapaşa Kaymakamı Faysal Y'yi adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, eski Sivrice Kaymakamı Cengiz Erdem'in ise tutuklanmasına karar verdi.

ETİKETLER

Eski DazkırıMuhammed Beşir NLalapaşaFaysal YSivriceCengiz Erdemkaymakamtutuklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24