Eski Sivrice Kaymakamı Cengiz tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Elazığ Sivrice Kaymakamı Cengiz Erdem tutuklandı.

Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan ve daha önce 'FETÖ' üyesi olduğu iddiasıyla açığa alınan eski kaymakamlar Cengiz Erdem, Muhammed Beşir N. ve Faysal Y, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Şüpheliler, sorgularının ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Mahkeme heyeti, eski Dazkırı Kaymakamı Muhammed Beşir N. ve eski Lalapaşa Kaymakamı Faysal Y'yi adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, eski Sivrice Kaymakamı Cengiz Erdem'in ise tutuklanmasına karar verdi.