Eski Şırnak vali yardımcısı ByLock'tan tutuklandı

Gaziantep'te 'FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Şırnak vali yardımcısı tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandığı tespit edilen eski Şırnak vali yardımcısı A.E. gözaltına alındı" denildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.E, "terör örgütüne üye olmak" suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.