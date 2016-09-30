Eski Sırbistan Başbakanı: Washington’ın hedefi Bosna Hersek’in şeriatla yönetilmesi

Eski Sırbistan Başbakanı Emil Vlajki, “ABD’nin Bosna Hersek’i İslam hukukunun uygulandığı bir devlet haline getirmek için elinden geleni yaptığını” ileri sürdü.

Sputnik’e değerlendirmede bulunan Banja Luka Üniversitesi öğretim üyesi Emil Vlajki, Washington’ın Bosna Hersek’teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde düzenlenen ve 9 Ocak'ın 'Sırp Cumhuriyeti Günü' olarak kutlanmasını öngören referandumu kınamasının ardından yaptığı açıklamada, “Suriye gibi başlıklarda Rusya’nın karşısında diplomatik yenilgiye uğrayan ABD ve Batılı müttefiklerinin, Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik’i cezalandırarak zararını Balkanlar’da tazmin etmeye çalıştığını” ifade etti.



'Dodik'in siyasetten uzaklaşması, NATO üyeliğinin önünü açar'



Bosna Hersek’teki senaryonun basit olduğunu ve yaşananların yeni bir ‘Soğuk Savaş’ olarak nitelendirilebileceğini savunan Sırp siyasetçi, “Bu konu, 9 Ocak’ın ‘Sırp Cumhuriyeti Günü’ olarak kutlanıp kutlanmamasıyla ilgili değil. Bosna Anayasa Mahkemesi’nin dışarıdan aldığı emirleri uyguladığı tahmininde bulunmak güvenli olur. Başkan Dodik’i politikadan uzaklaştırmaya çalışıyorlar, ki bu da Bosna Hersek’in NATO üyesi olmasının önünü açar” dedi.

'Mücahitlerin silah taşımasına izin verdiler'

Saraybosna’ya Sırp Cumhuriyeti’yle nasıl ‘uğraşması’ gerektiğini öğreten ABD’nin, aynı zamanda Balkanlar’ın İslamileşmesine de katkıda bulunduğunu ifade eden Vlajki, “1992’den beri Müslümanlara yardım ettiler ve aslında mücahitleri Bosna Hersek’e getirdiler. Mücahitlerin Hırvatistan üzerinden silah taşımasına izin verdiler. Eski Hırvatistan Başkanı Franjo Tudjman’ın bu konuda çok kızdığına ama ABD’nin desteğini kaybetmemek için başka şansı olmadığına dair elimde belgeler var” diye konuştu.

“ABD’nin Bosna Hersek’le ilgili nihai hedefinin şeriatla yönetilen Müslüman bir üniter devlet kurmak olduğunu” savunan Vlajki, “ülkede bulunan 100.000 vahabinin silahlı saldırı gibi provokasyonlarda kullanılabileceğini” iddia ederek şöyle devam etti:

“Aynı zamanda, herhangi bir anlaşmazlık halinde, Saraybosna’daki başkanlığın durumu normale döndürmek için NATO’nun müdahale etmesini isteyecek.”