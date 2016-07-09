Eski Şili Genelkurmay Başkanı, darbe dönemindeki bazı ölümlerden sorumlu olduğu iddiasıyla tutuklandı

Şili eski genelkurmay başkanlarından General Juan Emilio Cheyre, 1973'deki darbeden sonra 15 kişinin öldürülmesine karıştığı suçlamasıyla tutuklandı.

Cheyre General Augusto Pinochet'nin başını çektiği darbe sırasında genç bir subaydı.

Şimdi kuzeydeki La Serena kentinde solcu gençlerin öldürülmesine karışmakla suçlanıyor.

Suçlandığı olay, General Pinochet'nin ülkenin dört bir yanında muhalif kişileri yakalayıp öldürme görevini verdiği Ölüm Karavanı adıyla bilinen askeri birliğin operasyonlarından biri.

'Merhamet yok'

General Pinochet "aşırı görüşlü" diye nitelediği muhaliflere merhamet gösterilmeyeceğini söylüyordu. Hatta o dönem bazı yerel askeri komutanları siyasi muarızlara karşı fazla yumuşak bularak sinirlendiği anlatılır.

Tutuklanan Cheyre, Şili demokratik rejime geçtikten sonra 2002 ile 2006 yılları arasında genelkurmay başkanlığı yaptı.

Bu dönem içinde Cheyre, artık Şili'de hiç bir zaman darbe olmayacağını ve insan hakları ihlallerinin hiç bir zaman tekrarlanmayacağını söylemişti.

16 Ekim 1973'de La Serena kentinde işlenen cinayetlerle ilgili 8 eski subay suçlanıyor.

Emre itaat mi?

Mağdurların yakınları gözaltı haberini sevinçle karşıladı ve adaletin yerini bulması için vaktin hiç bir zaman geç olmadığını söylediler.

Anne ve babası Ölüm Karavanı tarafından öldürüldüğünde üç yaşında olan Ernesto Lejderman, "Bütün isteğim adaletin yerine gelmesi ve gerçeklerin ortaya çıkması. İntikam istemiyorum" diye konuştu.

Buna karşılık eski Adalet Bakanı Jaime Ravinet Cheyre'yi savunarak, genç bir subayı emirlere itaat ettiği için sorumlu tutmanın adil olmadığını söyledi.

Ravinet CNN Şili televizyonuna verdiği mülakatta, "Ordu düzenini bilen biri, üstünün emirlerine uymayı reddeden birinin askeri mahkemeye çıkarılacağını ya da ordudan atılacağını bilir" diye konuştu.

97 kişiyi öldürdüler

Hafıza ve Adalet adlı sivil toplum kuruluşunun hazırladığı raporlara göre, Ölüm Karavanı adı verilen ve bir tür ölüm mangası olan bu birlik Şili'nin kuzeyinde ve güneyinde 16 kent ve kasabaya helikopterle inerek yaptığı operasyonlarda 97 kişinin öldürülmesinden sorumlu tutuluyor.

Olaylar 30 Eylül ve 22 Ekim 1973 arasındaki kısa dönemde yaşandı.

General Pinochet 11 Eylül 1973'te yaptığı askeri darbe ile, seçimle iş başına gelmiş olan sosyalist Salvador Allende hükümetini devirmiş; 1990'da devlet başkanlığını bırakmasına rağmen 8 yıl daha genelkurmay başkanlığını sürdürmüştü.

Pinochet 2006 yılında 91 yaşında, yaptıklarından dolayı yargılanmadan öldü.