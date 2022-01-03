Eski sevgilisini darbeden şarkıcı Çağatay Akman'ın ifadesi ortaya çıktı: Öykü'den yardım istemeye gittim

Eski sevgilisi Öykü Uslu 'yu evinin önünde darbettiği gerekçesiyle yargılanan şarkıcı Çağatay Akman , ifadesinde Uslu'nun evine taksi için yardım istemek amacıyla gittiğini iddia etti.

Akman'ın Cihangir'de oturan eski sevgilisi oyuncu Öykü Uslu'nun kapısına dayandığı ve şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıktı. Uslu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Çağatay Akman hakkında koruma talebinde bulundu. Mahkeme, Akman'ın Uslu'ya karşı tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, ikamet ettiği binaya yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

Yardım istemek için eski sevgilisine gittiğini söyledi

Sabah'ta yer alan habere göre, soruşturma kapsamında ifadesi alınan Çağatay Akman, olay günü yaşananları anlattı. Şarkıcı, Cihangir'de bir mekanda oturduktan sonra Beşiktaş'a gittiğini, burada çevirdiği taksiyle Zeytinburnu'na gitmek istediğini ancak taksinin götürmediğini öne sürdü. Bunun üzerine yardım istemek için Uslu'nun ikâmetine gittiğini söyleyen Akman, burada Uslu ve arkadaşıyla tartıştıklarını, hakarete uğradığını iddia etti.

Adli kontrolün kaldırılmasını istedi

Temmuz ayından beri adli kontrol şartı uygulanan Akman, bu durumun kaldırılmasını talep etti. Talebi değerlendiren hâkimlik, adli kontrol uygulamasının devam etmesine karar verdi.

''Seni öldüreceğim''

Öykü Uslu, kavga sırasında bir arkadaşını arayıp kendisini kurtarması için yardım istedi. Olay yerine gelen Furkan A. ile Akman arasındaki tartışma arbedeye döndü. Furkan A., ifadesinde Akman'ın kendisine "Seni öldüreceğim" dediğini anlattı.