Eski sevgilisini benzinle yakarak öldürdü

Bursa’da Ümit V., Şengül Vatansever isimli eski sevgilisini kadını otomobil içine benzin dökerek yaktı.

Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’nde meydana geldi. Şengül Vatanseverbir süredir birlikte olduğu, Kütahya Domaniç’den gelen erkek arkadaşı Ümit V. ile buluştu. İddiaya göre ayrılık aşamasında olan gençler, Millet Mahallesi’nde otomobilin içerisinde tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından Ümit V. otomobilde bulunan benzini Vatansever’in üzerine dökerek ateşe verdi. Bir anda alev topuna dönen Vatansever’in otomobilden indirirken kendisi de kısmen yanan Ümit V., araçla olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Yol kenarında bir kadının yandığını gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi vücudunda ağır yanıklar olan Vatansever’i Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ise şüpheli Ümit V.’yi kovalamaca sonucu yakaladı. Ancak, Ümit V. de vücudundaki yanıklar nedeniyle Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücutlarında ağır derece yanıklar meydana gelen Şengül Vatansever ile Ümit V., Uludağ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bulunan Yanık Ünitesi’nin tadilatta olması ve bu nedenle hasta kabul etmemesi nedeniyle Darıca Farabi Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleye rağmen Vatansever yaşamını yitirdi. Ümit V.’nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.