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Dünya

Eski sevgilisine dondurma külahıyla saldıran adama ceza kesildi

İngiltere'de bir adam, kavga ettiği eski kız arkadaşına dondurma külahıyla saldırdı

10 Kasım 2014 14:58

İngiltere’nin güneybatısındaki Cornwall’da yaşayan bir adam, eski kız arkadaşına dondurma külahıyla saldırdığı için  200 pound (715 TL) ceza kesildi.

Polis raporlarına göre dün yaşanan olayda 20 yaşındaki Ben Lucas Moses, eski kız arkadaşı Katie Louise Crowle ile tartıştığı sırada kendisine hakim olamadı. Sinirlenen genç adam, elindeki dondurma külahını kız arkadaşının yüzüne fırlattı ve genç kadının yaralanmasına sebep oldu.

4 yıldır beraber olan genç çiftin 2 de çocuğu vardı. Bu olaydan 3 hafta önce beraberliklerine son vermişlerdi. Moses, eski kız arkadaşı Crowle’nin evine giderek, ilişkilerine bir şans daha vermek üzere konuşmak istedi. Crowle eski erkek arkadaşına, artık bir başkasıyla beraber olduğunu ve yeni erkek arkadaşının, çocuklarına bir baba gibi davrandığını söyledi. Onunla dalga geçilmesine sinirlenen Moses sinirden çılgına dönünce film koptu. Eline ilk geçen şeyi kapan Moses, dondurmayla kız arkadaşına saldırdı. Polis raporlarına göre kız arkadaşına saldırmaya devam eden Moses, genç kadının çenesine vurdu ve dudağının şişmesine sebep oldu.

Çift daha sonra barıştı ama, Moses’a saldırı suçundan 200 pound (715 TL) ceza kesildi.

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