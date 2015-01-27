Eski sevgilisinden Servet Çetin'e dolandırıcılık ve tehdit davası

Halen Mersin İdmanyurdu'nda forma giyen Servet Çetin'in eski sevgilisi S.M., milli futbolcunun kendisini dolandırdığını ve ayrıca tehdit ve hakaret ettiğini ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Radyospor'da yayınlanan 'Kriminal Spor' adlı programa konuşan ve Servet Çetin'in eski sevgilisi olduğunu iddia eden S.M., geçtiğimiz pazartesi günü Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na başvurarak, milli futbolcu hakkında 'dolandırıcılık, tehdit, hakaret' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Tehdit ve hakaret

S.M.’nin iddiasına göre Servet Çetin, kendisinden toplam değeri 40 bin Euro’yu bulan 2 adet saat, 100 şişe parfüm ve 4 adet telefon istedi. Bu ürünleri alan S.M. Servet Çetin’den parasını talep etti ama oyuncu "Bunlar hediye olarak gelmedi mi?" diyerek parayı ödemedi. İkilinin bozulan ilişkileri sonrası S.M.’nin iddiasına göre Servet Çetin kendisine hakaret edip, tehdit ettiğini ileri sürdü.

S.M'nin savcılığa verdiği şikayet dilekçesinden bir bölüm: "Ben daha önceki cep telefonları ve kol saatlerinin bedelini Servet’ten talep ettim. Bu ürünlerin toplam değeri 40 bin Euro’dur. Servet 'Bankada param var. Ayrıca sözleşmeli Euro, Dolar bandında param da var. Dolar 2.30’a geçince, çekip ödeyeceğim’ dedi.

'Milli futbolcuyum bana kimse bir şey yapamaz'

Fakat bugüne kadar taahhüt ettiği ödemeyi yapmadı. Kuzenim M.A. ile birkaç sefer telefonla görüştü. Ona ‘Ben ödemeyi S.’ye yapacağım. Ben milli futbolcuyum. Bana kimse bir şey yapamaz, bana dokunmaya kimse cesaret edemez' gibi tehdit içeren sözler söylemiş.

'Seni öldürteceğim'

2015 Ocak ayından itibaren ben Servet’ten sattığım ürünlerin parasını defalarca istemeye başladım. Telefonla aradım, mesaj gönderdim. Servet önce ‘Faturaları gönder’ dedi. Faturaları gönderdim. Yine göndermedi. Benim telefonlarımı engelledi. Hakaret ve tehdit içeren mesajlar gönderdi.

Yine 'Elimde görüntülerin var. Resmilerini savcıya vereceğim. Herkes görsün ne b.k olduğunu, bir daha da benim yanımdan geçemezsin. Seni öldürteceğim. Ağzını burnunu kıracağım. Seni tanınmaz hale getireceğim. Resimlerini her tarafa yayacağım. Senin peşine adamlarını takıp öldürteceğim.



Eski eşini arayıp görüntülerini ve resimlerini vereceğim' gibi ifadeler kullanmıştır. En son 18 Ocak 2015 tarihinde şüpheli Servet Çetin bana tehdit ve hakaret içeren mesajlar göndermiştir. Bu itibarla şüpheli Servet Çetin’den şikayetçiyim."