Eski sevgilisi ve 3 kişiyi bıçaklayan şüpheli yakalandı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHA, (DHA) - KÜTAHYA\'da eski sevgilisi olduğu iddia edilen 21 yaşındaki Sevgi Ç. ve erkek arkadaşı 21 yaşındaki Kubilay Y. ile yanlarında bulunan 2 kişiyi bıçakla yaralayıp kaçan ziraat mühendisi 22 yaşındaki İrfan K., Hatay\'da yakalandı.

Olay, geçen Cumartesi gecesi Atatürk Bulvarı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde meydana geldi. İrfan K., yolda gördüğü eski sevgilisi Sevgi Ç. ile tartıştı. Tartışmanın ardından İrfan K, yanında taşıdığı bıçakla Sevgi Ç.\'yi 8 yerinden, araya giren genç kızın erkek arkadaşı Kubilay Y. ile yanlarındaki 34 yaşındaki Koray A. ve 22 yaşındaki Ebru Ş.\'yi de çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçtı. Yaralı 4 kişi, ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtilirken, kaçan şüpheli İrfan K., dün gece Hatay\'da yakalandı. İrfan K.\'nın elindeki bıçak yarası nedeniyle Hatay\'da gittiği bir hastanede polis ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi. Polislere, bıçakla yaraladığı Sevgi Ç. ile 4 yıl arkadaşlık yaptığını ve 2 ay önce de ayrıldıklarını anlatan İrfan K.\'nın, \"Olay günü İstanbul\'dan Kütahya\'ya geldim. Amacım Sevgi ile barışmaktı. Ona evlilik teklifinde de bulunacaktım. Ancak onu el ele tutuşmuş halde başka birini yanında gördüm\" dediği öğrenildi. İrfan K.\'nın Hatay\'da sorgulamasının tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edileceği belirtildi.



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