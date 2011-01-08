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Dünya

Eski sevgiliden seks oyuncağıyla intikam

Seks oyuncağına patlayıcı yerleştirerek intikam almaya kalkıştı.

08 Ocak 2011 02:00

T24 - Sevgilisi tarafından terk edilen bir adam, seks oyuncağına patlayıcı yerleştirerek intikam almaya kalkıştı.

ABD'de sevgilisi tarafından terk edilen bir adam, seks oyuncağına patlayıcı yerleştirerek sevgilisinden intikam almaya çalıştığı gerekçesiyle tutuklandı.

Minnesota eyaletinde yaşayan Terry Allen Lester adlı adam, kendisini terk eden sevgilisine Noel hediyesi olarak içine patlayıcı madde yerleştirilmiş bir seks oyuncağı vermeyi planladı.

Bunun için oyuncağın içine barut ve patlamayı sağlayacak çeşitli materyalleri pille çalışan seks oyuncağının içine yerleştirdi. Patlayıcılar alet çalıştırıldığında patlamak üzere tasarlanmıştı. Ancak polis tarafından bulunan aletin içinde pil yoktu.

Bir kadın polisi aradı ve Lester'ın kendisiyle ve başka bir kadınla aynı dairede kaldığını ancak yöneticinin durumu öğrenmesi üzerine evden çıkmak zorunda kaldığını anlattı. Arkasında bazı çantalar bırakan Lester, kadınlardan birine çantanın içindeki tuzaklı seks oyuncağından bahsetti. Kadınlar bu durumdan huzursuz olarak polise paber verdi.

Polis olay yerine geldi. Ardından bomba imha ekipleri olay yerine gelerek aleti etkisiz hale getirdi. Kendisini terk eden eski bir sevgilisinden bu şekilde intikam almayı planladığı anlaşılan Lester tutuklandı ve  suçlu bulunması halinde hapis ve para cezalarına çarptırılacak.


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