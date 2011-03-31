-ESKİ SENDİKA BAŞKANINA 10 AY HAPİS ZONGULDAK (A.A) - 31.03.2011 - Eski Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ramazan Denizer, görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle yargılandığı davada 10 ay hapis ve 125 bin lira para cezasına çarptırıldı. Denizer, 2007-2008'de sürdürdüğü GMİS genel başkanlığı görevi sırasında sendikanın parasından usulsüz harcamalarda bulunduğu iddiasıyla bazı sendika çalışanlarıyla birlikte yargılandığı davanın Zonguldak 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, sanıklar Denizer, sendika yöneticisi M.S, çalışanlar H.K, N.T. ve A.T. ile avukatları katıldı. Sanıklar ve avukatlarından son savunmalarını isteyen mahkemeye heyeti, özel belgede sahtecilik ve güveni kötüye kullanma iddiasıyla haklarında kamu davası açılan M.S, H.K, N.T. ve A.T'nin, üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair mahkumiyetlerine yeter derecede somut delilin elde edilemediğinden beraatine karar verdi. Aynı suçlardan beraatine hükmedilen Denizer, üzerine atılı hizmet gereği güveni kötüye kullanma suçunu işlediği gerekçesiyle 10 ay hapis ve 125 bin lira adli idari para cezasına çarptırıldı. Sanığın ekonomik durumu ve verilen cezasının miktarını göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, paranın birer aylık ara ile 24 eşit taksitle ödenmesine, verilen hapis cezasının da ertelenmesine hükmetti. Kararın temyiz yolunun açık olduğu bildirildi. Türk-İş Genel Sekreterliği ve GMİS Genel Başkanlığı görevini sürdürdüğü sırada 6 Ağustos 1999'da evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Şemsi Denizer'in kardeşi Ramazan Denizer, 6 Mayıs 2007'deki genel kurulda GMİS genel başkanlığı görevine seçilmiş, 29 Kasım 2008'deki olağanüstü genel kurulda ise başkanlığı kendisinden 6 oy fazla alan Ramis Muslu'ya devretmişti.