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Eski SDG Sözcüsü Silo, MİT'in sorularını yanıtladı, PYD'yi anlattı

Silo, saf değiştirerek ÖSO güçlerine teslim olmuştu

17 Kasım 2017 10:59

PYD bölgesinden Cerablus’a geçerek Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerine teslim olduğu belirtilen Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) eski Sözcüsü Talal Silo’nun MİT’in elinde olduğu öğrenildi.

Hürriyet’in haberine göre Silo, ÖSO güçlerine sığınmasından sonra Gaziantep’in Karkamış ilçesine getirildi. Türkiye tarafında MİT’in sorularını yanıtlayan Silo’nun PYD/YPG güçlerinin faaliyetleri, yapılanması, Afrin’deki durumu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’e yönelik olası bir harekâtına karşılık SDG'nin ne tür hazırlıklar yapmış olabileceği, PYD-PKK işbirliği ve silah değişimiyle ilgili bilgiler vermeye başladığı bildirildi. SDG’den yapılan açıklamada ise “Türk istihbaratı ve ailesinden bazı kişilerin bu kaybolma olayında parmağı vardır” dendi.  

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