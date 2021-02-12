Eski savcıya dolandırıcılıktan hapis cezası

İstanbul'da Bakırköy Adliyesi'nde bir meslektaşını ve katibini dolandırdığı iddiasıyla "Nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 20 yıla kadar hapsi istenen eski savcı Tamer C.'nin yargılandığı davada, karar çıktı.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Tamer C. katılmadı. Şikayetçi katip Özcan D. de duruşmada hazır bulundu.

Şikayetçi Özcan D. kovuşturmanın genişletilmesini talep ederek "Sanık mernis adresinde oturmamaktadır. Bu nedenle uzlaşmacı dahi kendisiyle irtibat kuramamıştır. Kaçma şüphesi vardır. Bu nedenle hakkında yakalama kararı çıkartılmasını ve olaya dahil olan bütün tanıkların beyanları alınmamıştır. Şöyle ki sanığın banka hesapları incelendiğinde birçok kişiye para göndermiş, başka şahısların üzerine bar açmış ve üç kişiyi kredi kartı çıkartmıştır. Başka şahıslara paralar aktarmıştır. Bu nedenle tanık dinletilmesini talep ediyorum" dedi.

Mahkeme, dosyadaki deliller hüküm kurmak için yeterli görüldüğünden kovuşturmanın genişletilmesi taleplerinin reddine karar verildi.

"Bütün birikimimi sanığa verdim"

Bunun üzerine yeniden söz alan şikayetçi Özcan D. "15 yıllık zabıt katibiyim. 41 yaşındayım. Bütün birikimimi sanığa verdim. Onun yüzünden halen borçlu durumdayım. Sanık kamu gücünü kullanarak beni kandırarak dolandırıcılık yoluyla paramı almıştır. Tüm bunlar dikkate alınarak hakkaniyete uygun bir karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

Sanık Tamer C'nin avukatı ise müvekkilinin beraatini talep etti.

6 yıl hapis ve 22 bin 500 adli para cezası

Mahkeme heyeti, sanık Tamer C'nin şikayetçi Özcan D'ye karşı "Basit dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 9 ay hapis ve 12 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı. Sanığın şikayetçi Gökhan S'ye karşı ise 3 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

İddianameden

İddianamede, eski savcı Tamer C'nin, şikayetçi savcı Gökhan S'den Dikili'de bir tarlanın, arsa vasfına dönüştürüleceğini söyleyerek 500 bin TL'yi aldığı, katip Özcan D.'den ise sigorta şirketinde tanıdığı olduğunu ve kendisine araç alabileceğini söyleyerek 202 bin TL para aldığı iddia ediliyordu. Bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen sanık Tamer C. ise "Kimseden dolandırma kastıyla para almadım. Almış olduğum paralar, arsa ve araba satın alınmasına yöneliktir. Kişilere olan borcumu kabul ediyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" demişti.