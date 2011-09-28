-Eski savcılar hakkında kovuşturma açılacak ANKARA (A.A) - 27.09.2011 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Dairesi, Deniz Feneri e.V bağlantılı soruşturmayı yürütürken görevden alınan cumhuriyet savcıları Nadi Türkaslan, Abdulvahap Yaren ve Mehmet Tamöz hakkında kovuşturma izni verilmesine karar verdi. HSYK 2. Dairesi'nin kararı, Sincan Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek. Başsavcılık, savcılar hakkında iddianame düzenleyerek, Sincan Ağır Ceza Mahkemesine gönderecek. Mahkeme, savcılar hakkında kovuşturma açılmasına ilişkin dosyayı Yargıtay'ın ilgili dairesine gönderecek. Savcılar hakkındaki suçun niteliği, ''evrakta tahrifat'' olarak belirlenirse savcılar Yargıtay'ın 11. Ceza Dairesi'nde, ''görevde yetkiyi kötüye kullanma'' olarak belirlenirse Yargıtay'ın 4. Ceza Dairesi'nde yargılanacak. HSYK 2. Dairesi'nin bu kararına karşı Türkaslan, Yaren ve Tamöz, 10 gün içinde yeniden inceleme talebinde bulunabilecek. Daire'nin yeniden inceleme talebi üzerine verdiği karara karşı da 10 gün içinde Genel Kurul'a itiraz etme hakkı bulunuyor. İtiraz üzerine verilen kararlar kesin nitelik taşıyor. HSYK 2. Dairesi, savcılar hakkında yargılama sonuçlandıktan sonra disiplin yönünden yapılan soruşturmayı karara bağlayarak, savcıların geçici yetkiyle yer değiştirmesine veya görevden uzaklaştırılmasına da karar verecek.