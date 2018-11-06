Eski savcı Sarıkaya adliyeye getirildi

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından meslekten ihraç edilen ve 4 gün önce polis ekipleri tarafından \'FETÖ üyeliği\' suçlamasıyla gözaltına alınan eski savcı Ferhat Sarıkaya, ek gözaltı süresi alınması için adliyeye getirildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) ilk kumpası olduğu iddia edilen Şemdinli davasını açan ve hazırlanan iddianamede imzası bulunan eski savcı Ferhat Sarıkaya, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından savcılığa giderek itirafçı oldu. O dönem HSK tarafından açığa alınan Sarıkaya, 1 Kasım 2018 tarihinde FETÖ\'nün sözde \'hava kuvvetleri imamı\' Adil Öksüz\'ü serbest bırakan hakimler Köksal Çelik ve Çetin Sönmez ile birlikte meslekten ihraç edildi. Hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verilen Ferhat Sarıkaya, 4 gün önce akşam saatlerinde Çankaya\'daki evinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu süren Sarıkaya, bugün ek gözaltı süresi alınması için adliyeye getirildi.

Polisin eski savcı Sarıkaya\'yı kaçma ihtimaline karşı kendi koluna kelepçelediği görüldü.



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