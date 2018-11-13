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Eski savcı Ferhat Sarıkaya hakkındaki iddianame tamamlandı

1 Kasım'da meslekten ihraç edilen Sarıkaya, geçtiğimiz hafta tutuklanmıştı

13 Kasım 2018 23:06

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca (HSK) geçen hafta meslekten ihraç edildikten sonra tutuklanan eski savcı Ferhat Sarıkaya hakkındaki iddianame tamamlandı.

Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan'ın düzenlediği iddianame, UYAP üzerinden Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesine  tevzi edildi. Mahkemede değerlendirme aşamasında bulunan iddianamede, “Sarıkaya'nın  Van Cumhuriyet Savcılığı döneminden başlamak üzere 2013 sonlarına kadar FETÖ  mensupları ile irtibatlı olduğu, örgütün talimatları doğrultusunda işlemler tesis ettiği ve soruşturmalar yürüttüğü” öne sürüldü.

Meslekten 2006'da ihraç edilen Sarıkaya'nın 2011'de mesleğe kabul  edildikten sonra da yapıyla bağlantılı kişilerle irtibat halinde olduğu ve  örgütsel yardım aldığı kaydedilen iddianamede, Sarıkaya'nın "örgütün  ideolojisini, amaçlarını, faaliyetlerini benimsediği ve iradesini örgüt iradesine  terk ettiği" ifade edildi.

İddianamede Sarıkaya'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7  buçuk yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edilirken, "hakkında soruşturma başlamadan  önce 'tanık', soruşturma başladıktan sonra ise 'şüpheli' sıfatıyla verdiği  ifadelerin etkin pişmanlık hükümlerinde kalıp kalmayacağı" mahkemenin takdirine bırakıldı.

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Türkiye, Ferhat Sarıkaya'nın adını, 2005'te dönemin Van Yüzüncü Yıl  Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkın hakkında "tarihi eser kaçakçılığı" ve  "çete kurmak" suçlamasıyla hazırladığı iddianameyle duydu. Soruşturma kapsamında  tutuklanan üniversitenin Genel Sekreter Yardımcısı Enver Arpalı, 13 Kasım 2005'te  intihar ederken, yargılama sonucu Prof. Dr. Aşkın'ın beraatine hükmedildi.

Sarıkaya, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 9 Ekim 2005'te iki kişinin  hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan Umut Kitabevi'nin bombalanması olayıyla ilgili  de "Şemdinli iddianamesi"ni hazırladı. "Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yapılan ilk  tertip" kabul edilen iddianamede, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral  Yaşar Büyükanıt, "Diyarbakır 7. Kolordu Komutanı olduğu dönemde suç işlemek için  çete kurmak" ile suçlandı.

HSYK, "Şemdinli iddianamesi"ni hazırlayan Sarıkaya'yı 20 Nisan 2006'da  1'e karşı 6 üyenin oyuyla meslekten ihraç etti. Ancak Anayasa değişikliğine  ilişkin 2010'daki referandumla hakim ve savcılara mesleğe dönüş yolunun  açılmasının ardından, yeniden şekillenen HSYK Genel Kurulu, Sarıkaya hakkındaki  ihraç kararını kaldırdı. Sarıkaya, 2011'de mesleğe yeniden kabul edildi ve Ankara  Cumhuriyet Savcılığına atandı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Sarıkaya, bu kez itirafçı olarak  kamuoyunun gündemine geldi.

Savcılığa verdiği ifadede Sarıkaya, "Şemdinli iddianamesi"ne  Büyükanıt'ın adını, cemaatçi hakim ve polis müdürünün isteğiyle eklediğini  bildirerek, "Meslekten ihracımdan sonra hakim İlhan Kaya, 'Hocaefendi Böyle bir  kahraman çıkmış, kendisine ve ailesine ölünceye kadar bakılacak, bu da size bir  vasiyetimdir dediğini' söyledi. Anlattığına göre Fetullah Gülen cemaati benim  bütün ihtiyaçlarımı giderecek, aileme bakacak ve benimle ilgilenecekti. Açığa  alındığım dönem boyunca bütün maaşımı almış gibi mali hiçbir kaybım olmadan  hayatıma devam ettim" şeklinde konuştu.

Bu itirafların ardından Sarıkaya hakkında HSYK'ya suç duyurusunda  bulunuldu, meslekte kalmasının sakıncalı olacağı ifade edildi.

Suç duyurularını ele alan HSYK tarafından hakkında soruşturma  başlatılan Sarıkaya, HSYK 2. Dairesince, 24 Ağustos 2016'da hakkındaki soruşturma  tamamlanana kadar geçici olarak meslekten uzaklaştırıldı.

Kurul, 1 Kasım 2018'de Sarıkaya'yı meslekten ihraç etti. Hakkında  başlatılan adli soruşturma kapsamında, bir gün sonra gözaltına alınan Sarıkaya, 8  Kasım'da tutuklandı.

 

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