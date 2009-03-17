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Eski savcı, Evren'in yargılanmasında ısrarlı

Eski savcı Sacit Kayasu, Adana Başsavcılığı'na başvurarak, 2000'de takipsizlik kararı verilen iddianamenin işleme konulmasını istedi.

17 Mart 2009 02:00

Eski savcı Sacit Kayasu, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, 2000'de hazırladığı ve "hukuksuz biçimde" takipsizlik kararı verilen iddianamenin işleme konulmasını istedi. 
 
Eski Adana savcısı Sacit Kayasu, 12 Eylül darbesini gerçekleştiren konseyin başında bulunan Orgeneral Kenan Evren'in yargılanması için hazırladığı ve reddedilen iddianamesinin işleme konulması için yeniden başvurdu.

Kayasu, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuruda, 28 Mart 2000'de hazırladığı iddianamenin hukuka aykırı bir biçimde şikayet dilekçesi olarak kabul edilerek takipsizlik kararı verildiğini söyledi.

Kayasu, bir iddianame hakkında takipsizlik kararını ancak mahkemenin verebileceğini, fakat Evren'in yargılanmasıyla ilgili talebinin bir başka savcı tarafından sonuçsuz bırakıldığını hatırlattı.

Kayasu dilekçesinde "Darbeye teşebbüs edenlerin bile yargılandığı bir ülkede, darbeyi gerçekleştirenlerin yargılanmaması, üstelik bunun engellenmesi en büyük hukuk ayıbıdır" dedi.

Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Kayasu'ya hazırladığı iddianame yüzünden kınama cezası vermişti.

Kayasu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurmuş, mahkeme Türkiye'yi tazminata mahkum etmişti.

Bu kararın ardından başsavcılığın iddianame üzerindeki takipsizlik kararını kaldırmasını beklediğini söyleyen Kayasu, bunun gerçekleşmediğini, o yüzden bir kez daha başvurduğunu belirtti.


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