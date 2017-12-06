Eski Şanlıurfasporlu futbolcudan "dayak" tepkisi

Abdulaziz Solmaz: \"Mertcan kardeşime yapılan saldırıdan dolayı tepki olarak yarından itibaren TFF\'ye dilekçe vermeye karar verdim. Kardeşim yalnız değilsin\"

Bir dönem Şanlıurfaspor forması giyen Adanasporlu futbolcu Abdulaziz Solmaz, Futbol Federasyonu\'na (TFF) şikayette bulunduğu için başkan Emin Yetim ve yakınındaki kişilerce darp edilen Mertcan Çam\'a destek vererek, \"Mertcan kardeşime yapılan saldırıdan dolayı tepki olarak yarından itibaren TFF\'ye dilekçe vermeye karar verdim. Kardeşim yalnız değilsin\" dedi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Abdulaziz Solmaz şu ifadeleri kullandı;

\"Gururla formasını giydiğim, formasını terlettiğim Şanlıurfaspor takımından alacaklarıma istinaden TFF\'ye başvurmamıştım. Mertcan Çam kardeşime yapılan saldırıdan dolayı, tepki olarak yarından itibaren TFF\'ye dilekçe vermeye karar verdim. Kardeşim yalnız değilsin.

Bu yaşanan olayı hiç kimse ne Şanlıurfa insanına ne de Şanlıurfaspor\'a mal etmesin. Benim de tepkim sadece bu olayı yapan kişileredir.\"

İSTANBUL / DHA