Eski Şam istihbarat yetkilisi, 'insanlığa karşı suç işlemekten' Almanya'da müebbet hapis cezasına çarptırıldı

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Almanya'da mahkeme Beşar Esad yönetimine çalışan Suriyeli eski bir istihbarat görevlisini insanlığa karşı suç işlemekten suçlu bularak müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Anwar R.'nin Suriye'de yönettiği hapishanede işlenen suçlarla bağlantılı olarak 58 cinayet, tecavüz ve cinsel saldırı suçlamasından suçlu bulunduğu belirtildi. Eski Şam yetkilisi, suçlamaları reddetti.
Anwar R., Almanya'da aynı davadan suçlu bulunan ikinci Şam yetkilisi oldu. Geçen sene Esad A., sivillerin işkence görmesine yataklık yaptığı gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Davaya tanık sağlayan Open Society Justice Girişimi'nden Eric Witte, "Dava, Esad rejiminin korkunç faaliyetlerinin sorumlu cezalandırılabileceğini gösteriyor. Hakimler harekete geçerse kanıtların kabul edileceğini gösteriyor" diye konuştu.
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