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Eski Sağlık Bakanlığı çalışanlarına FETÖ operasyonu

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'ByLock' kullanıcısı oldukları tespit edilen eski Sağlık Bakanlığı çalışanı 18 kişi gözaltına alındı

19 Kasım 2018 12:59

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ/PDY\'nin sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, \'ByLock\' kullanıcısı oldukları tespit edilen eski Sağlık Bakanlığı çalışanı 18 kişi gözaltına alındı. Firari olan 14 şüphelinin yakalanması için 6 ilde operasyonlar sürüyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY\'nin, kumu kurum ve kuruluşlardaki sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce meslekten ihraç edilen Sağlık Bakanlığı\'na bağlı hastanelerinde çalışan 32 kişinin, itirafçı beyanları ve teknik takip sonucu örgütle bağlantıları tespit edildi. Büyük bir kısmının örgütün gizli haberleşme programı \'ByLock\' kullanıcısı olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için, Ankara dahil 6 ilde operasyon başlatıldı. Şüphelilerden 18\'i yakalanırken, 14 şüphelinin yakalanması için, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyonlar sürüyor.

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