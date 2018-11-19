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Eski Sağlık Bakanlığı çalışanı 32 kişiye 'gözaltı

Altı ilde eş zamanlı operasyonla 18 şüpheliyi gözaltına aldı

19 Kasım 2018 12:56

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'FETÖ' soruşturması kapsamında eski Sağlık Bakanlığı çalışanı 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, 'FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen eski Sağlık Bakanlığı çalışanı 32 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 ilde eş zamanlı operasyonla 18 şüpheliyi gözaltına aldı. 

Şüphelilerin, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirileceği, 14 kişinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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