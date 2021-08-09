Eski Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz, hayatını kaybetti

Ağrı'dan dört dönem milletvekilliği yapan aynı zamanda eski bakan olan Prof. Yaşar Eryılmaz hayatını kaybetti. Ankara'da tedavi gördüğü hastaneden vefat eden Eryılmaz, 77 yaşındaydı.

Eryılmaz'ın vefatını duyuran Sağlık Bakanı Koca, "Eski Sağlık Bakanlarımızdan Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz aramızdan ayrıldı. Erzurum Atatürk Üniversitesinde uzun yıllar öğretim üyesi ve dört dönem Van milletvekili olan hocamız, yetiştiği bölgenin büyüklerindendi. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın başkanlığında, 23 Haziran 1991 tarihinde kurulan hükümette Sağlık Bakanı olarak görev yapan Eryılmaz'ın cenazesi çarşamba günü Ahmet Hamdi Akseki Camii'nden kaldırılacak.

Yaşar Eryılmaz kimdir?

10 Haziran 1944'de Doğubayazıt'ta doğan Eryılmaz, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. 1972'de üroloji dalında uzmanlığını tamamladı. Elazığ ve Erzurum SSK hastanelerinde uzman hekim olarak çalıştı. 1980'de ABD Newyork Albert Einstein College Montefiore Hastanesi'nde bilimsel araştırmalar yaptı. 1983'de üroloji doçenti oldu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevlerini yürüttü.

18, 19, 20 ve 21. Dönem Ağrı Milletvekili. 48. Hükümet'te Sağlık Bakanlığı yaptı. İngilizce bilen Eryılmaz, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Doğubeyazıt'taki devlet hastanesine de Yaşar Eryılmaz adı verilmişti.