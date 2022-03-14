Eski Rusya Dışişleri Bakanı, Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes çağrısına katıldı

Eski Rusya Dışişleri Bakanı Igor Ivanov, Rusya-Ukrayna savaşında tarafları ateşkese ve diplomasiye çağıran bir çağrıda yer aldı.

Ivanov, Rusya’da Boris Yeltsin döneminde 1998-2004 arasında dışişleri bakanlığı yapmış, Vladimir Putin’in başkan seçilmesiyle istifa etmişti. Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi Başkanı Ivanov’un görevini sürülmese de Rusya dış politika çevrelerinde konumunu koruduğu biliniyor.

Ivanov’un da yer aldığı bir çağrıda savaşın iki tarafına da ateşkes ve sivil ölümlerinin durdurulması istendi.

Çağrıda “felaket bir nükleer savaşa doğru dramatik derecede artan riskin düşürülmesi” uyarısı da yapıldı.

Çağrıda Ivanov’un dışında eski Münih Güvenli Konferansı Başkanı Wolfgang Ischinger, Nükleer Tehdit Girişimi Eş başkanı ve eski ABD Senatörü Sam Nunn ve eski Britanya Savunma Bakanı Lord Browne yer aldı.