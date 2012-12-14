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Dünya

Eski Rus casusu MI6 ajanı çıktı

İngiliz basınının iddialarına göre, 2006'de zehirlenerek öldürülen Alexander Litvinenko, İngiliz İstihbarat Servisi MI6 ajanıydı

14 Aralık 2012 15:14

Altı yıl önce zehirlenen eski Rus casusu Alexander Litvinenko'nun ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Litvinenko, İngiliz İstihbarat Servisi MI6 için çalışıyordu ve bu nedenle Rusya tarafından öldürüldü. Bu yeni verilerin Londra ile Moskova arasındaki gerilimi tırmandıracağına dikkat çekiliyor.
 
İngiliz basınının iddialarına göre, 2006'de zehirlenerek öldürülen Alexander Litvinenko, İngiliz İstihbarat Servisi MI6 ajanıydı.

Rusya'daki organize suç örgütlerini soruşturan İspanya istihbaratına da yardım ediyordu.

İngiliz gazeteleri, eski Rus casus Litvinenko'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bilgilerin gün yüzüne çıktığını yazdı.

Buna göre; İngiliz Hükümeti, Litvinenko'nun ölümünde Rusya'nın parmağı olduğunu gösteren yeni kanıtlar elde etti.


Londra istedi, Moskova reddetti


Bu kanıtlar ışığında Londra, Litvinenko'nun ölümünden sorumlu tutulan eski Rus ajanlarının iadesini istedi, ancak Moskova bunu reddetti.

Ortaya çıkan bu bilgiler doğrultusunda Alexander Litvinenko'nun öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın sürmesi gerektiği, ancak bunun İngiltere-Rusya ilişkilerine zarar vermemesi gerektiği belirtiliyor.

Litvinenko'nun yaşam hakkını koruyamadığı için İngiltere hakkında da dava açılabileceği kaydediliyor.

Alexander Litvinenko, 2000'de Rus istihbaratından ayrılıp İngiltere'ye gitmişti.

Eski Rus meslektaşlarıyla Londra'da buluşmasından 3 hafta sonra ölmüştü.

Litvinenko'nun, radyokatif polonyum 210 ile zehirlendiğı anlaşılmıştı.

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