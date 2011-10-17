T24 LogoT24 Logo
Dünya

Eski Rum bakan hakim karşısında LEFKOŞA (A.A)

17 Ekim 2011 20:08

-Eski Rum bakan hakim karşısında LEFKOŞA (A.A) - 17.10.2011 - KKTC'de, ''doğaya aykırı cinsel ilişkiye'' girdiği iddiasıyla geçen hafta gözaltına alınan eski Rum maliye bakanı Mihailis Saris ve 6 kişi, bugün Lefkoşa'da mahkemeye çıkarıldı. Savcı Emine Taşkın, zanlılar arasında 14 ve 16 yaşlarında iki kişinin bulunması nedeniyle oturumun kapalı olmasını talep etti. Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Fügen Ulutekin de bu talebi olumlu karşıladı ve duruşma basına kapalı yapıldı. Duruşma, KKTC'de mesai bitimi olan saat 15.30'da sona ermeyince Yargıç Ulutekin, duruşmanın yarın devam etmesine ve zanlıların tutukluluklarının duruşma saatine kadar devamına karar verdi. Duruşmaya yarın devam edilecek ve Mihailis Saris ile 6 kişi yarına kadar tutuklu kalacak. Duruşmayı, BM Barış Gücü (UNFICYP) görevlisi Savhova Andrii de takip etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24