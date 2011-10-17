-Eski Rum bakan hakim karşısında LEFKOŞA (A.A) - 17.10.2011 - KKTC'de, ''doğaya aykırı cinsel ilişkiye'' girdiği iddiasıyla geçen hafta gözaltına alınan eski Rum maliye bakanı Mihailis Saris ve 6 kişi, bugün Lefkoşa'da mahkemeye çıkarıldı. Savcı Emine Taşkın, zanlılar arasında 14 ve 16 yaşlarında iki kişinin bulunması nedeniyle oturumun kapalı olmasını talep etti. Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Fügen Ulutekin de bu talebi olumlu karşıladı ve duruşma basına kapalı yapıldı. Duruşma, KKTC'de mesai bitimi olan saat 15.30'da sona ermeyince Yargıç Ulutekin, duruşmanın yarın devam etmesine ve zanlıların tutukluluklarının duruşma saatine kadar devamına karar verdi. Duruşmaya yarın devam edilecek ve Mihailis Saris ile 6 kişi yarına kadar tutuklu kalacak. Duruşmayı, BM Barış Gücü (UNFICYP) görevlisi Savhova Andrii de takip etti.