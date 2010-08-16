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Dünya

Eski Roj TV yöneticisi ölüm tehditi altında

PKK ile Roj TV arasındaki mali bağlantıların ortaya çıkmasında rol oynayan eski Roj TV yöneticisinin ölüm tehditleri aldığı belirtildi

16 Ağustos 2010 03:00

T24- Danimarka'da terör örgütü PKK ile yayın organı Roj TV arasındaki mali bağlantıların ortaya çıkmasında büyük rol oynayan İranlı Manuçehr Zonozi'nin ölüm tehditleri aldığı belirtildi.

Danimarka basını Roj TV'nin eski yöneticisi Manuçehr Zonozi'nin PKK ile Roj TV arasında mali bağlantıların ortaya çıkmasına yardımcı olduktan sonra, polis korumasına alındığını duyurdu.

Adresi gizli tutulmasına rağmen Zonozi'ye ölüm tehditleri geldiği belirtiliyor.

Tehditlerin devam etmesi üzerine Zonozi'nin Haziran ayından itibaren yeni bir adrese taşındığı bildiriliyor.

Zonozi, Danimarka basınına yaptığı açıklamada yeniden hayata başlamak için Danimarka'dan yeni bir kimlik istediğini belirterek, "Hiçbir şey için pişman değilim. Gerçeklerin ortaya çıkması gerekiyordu" dedi.

Bu arada Danimarka adli makamlarınının Roj TV ilgili incelemelerini sürdürürdüğü kaydediliyor.

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