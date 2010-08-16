Eski Roj TV yöneticisi ölüm tehditi altında

T24- Danimarka'da terör örgütü PKK ile yayın organı Roj TV arasındaki mali bağlantıların ortaya çıkmasında büyük rol oynayan İranlı Manuçehr Zonozi'nin ölüm tehditleri aldığı belirtildi.

Danimarka basını Roj TV'nin eski yöneticisi Manuçehr Zonozi'nin PKK ile Roj TV arasında mali bağlantıların ortaya çıkmasına yardımcı olduktan sonra, polis korumasına alındığını duyurdu.

Adresi gizli tutulmasına rağmen Zonozi'ye ölüm tehditleri geldiği belirtiliyor.

Tehditlerin devam etmesi üzerine Zonozi'nin Haziran ayından itibaren yeni bir adrese taşındığı bildiriliyor.

Zonozi, Danimarka basınına yaptığı açıklamada yeniden hayata başlamak için Danimarka'dan yeni bir kimlik istediğini belirterek, "Hiçbir şey için pişman değilim. Gerçeklerin ortaya çıkması gerekiyordu" dedi.

Bu arada Danimarka adli makamlarınının Roj TV ilgili incelemelerini sürdürürdüğü kaydediliyor.