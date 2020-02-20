Eski Rize Emniyet Müdürü’nün şehit edilmesiyle ilgili 6 şüpheli daha gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde Rize Emniyet Müdürü iken şehit edilen Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili 27 kişinin ardından 6 kişi daha gözaltına alındı.

ANe olmuştu?

Rize Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, 11 Aralık 2018 tarihinde, görev yerindeki değişiklik için ‘tayini’ bahane ederek Rize Emniyet Müdürlüğü’ndeki İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin makamına girip polis müdürü ile bir süre görüşmüş, aldığı cevabın ardından dışarı çıkarak silahla geri dönmüştü.

Makam odasına girmeden önce teslim ettiği silahını çıkışta teslim alınca koşarak tekrar girdiği odada önce Personel Şube Müdürü Ercan Polat’a ateş etmiş, daha sonra İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi şehit etmişti.

Suikastın ardından polis memuru Sarıcaoğlu, daha sonra yöneldiği ve bacağından vurduğu koruma polisi Yiğitcan Köksal tarafından vurularak yaralı şekilde etkisiz hale getirilmişti.