Eski rektör, serinlemek için girdiği denizde yaşamını yitirdi

Eski Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel, serinlemek için girdiği denizde yaşamını yitirdi.

Tekirdağ'nın Marmara Ereğlisi İlçesi’nin Dereağzı Mahallesi’nde bulunan yazlıkta tatilini geçiren eski Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel, torunları ile birlikte serinlemek için girdiği denizde kalp krizi geçirdi. Suda fenalaşan Batırel, çevredekiler tarafından denizden çıkarıldı.

Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Batırel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.