T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eski rektör Hasankeyf kazısında FETÖ'den gözaltına alındı

Sorgulanmak üzere Batman Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü

09 Temmuz 2017 12:13

Baman Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Abdusselam Uluçam, Hasankeyf’te arkeolojik kazı çalışmalarını incelediği sırada 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Batman Üniversitesi’nde iki dönem rektörlük yapan ve halen Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Vekilliği ile Hasankeyf kazı heyeti başkanlığı görevinde bulunan Prof. Dr. Abdusselam Uluçam, 'FETÖ' terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Hasakeyf’te devam eden arkeolojik kazı çalışmalarını incelediği sırada gözaltına alınan Uluçam, sorgulanmak üzere Batman Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

 

 

ETİKETLER

FETÖGözaltıKazıArkeolojiHasankeyfPolisBatman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24