Eski Rektör Bağcı, mahkemeye elleri kelepçeli getirildi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'deki FETÖ/PDY\'nin Pamukkale Üniversitesi\'ndeki (PAÜ) örgütlenmesine ilişkin görülen davada, tutuklu eski Rektör Hüseyin Bağcı, tanıkların dinleneceği 4. duruşmaya kelepçeli ve diğer sanıklardan ayrı olarak getirildi.

FETÖ/PDY\'nin PAÜ yapılanmasına yönelik 68\'i tutuklu 113 sanıklı davada 3. duruşmaya kadar tutuksuz yargılanan PAÜ eski Rektörü Hüseyin Bağcı, Savcının talebiyle, çelişkili ifadeleri nedeniyle tutuklanmıştı. Cumhuriyet Savcısı, ara karar öncesi verdiği mütalaada Hüseyin Bağcı, Ahmet Çetin Can ve Ali Rıza Tarakçılar\'ın tutuklanmasını talep etmiş, mahkeme heyeti ise Savcının talebine uyarak Bağcı\'yı tutuklamıştı. Eski rektör Hüseyin Bağcı, tutuklandıktan sonra bugün ilk kez duruşmaya getirildi. FETÖ/PDY sanıkları cezaevi otobüsleri ile duruşmaya getirilirken, Bağcı\'nın içinde jandarmalar olan ayrı bir minibüsle getirilmesi dikkat çekti. Bugün ayrıca sanıklar kapalı fuar alanından geçirilerek salona alındı.



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