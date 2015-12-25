Eski rehineler milyoner oluyor



36 yıl önce İran'da rehin alınan Amerikan Büyükelçiliği çalışanları ve yakınlarına on yıllar süren mücadelelerinin ardından yüklü tazminat ödenecek. Amerikan Kongresi'nde kabul edilen 2 bin sayfalık giderler yasasının sonunda rehineler, eşleri ve ailelerine tazminat ödenmesine dair bir hüküm yer alıyor.

Tahran'daki rehine krizinin 53 kurbanından 37'si hala hayatta. Kurbanlar rehin tutuldukları 444 gün için gün başına 10 biner dolar alacak. Yani kişi başına 4 milyon 400 dolara varan ödeme yapılacak. Kurbanların eşleri ve çocuklarına ise 600'er bin dolar verilecek.

Tazminatlar, İran, Kuzey Kore, Suriye ve diğer devletlerle yasadışı ticaret yaparak BM yaptırımlarını ihlal eden firmalardan alınan ceza paralarıyla karşılanıyor. Ancak ABD Adalet Bakanlığı'nın tazminatları ödeyene kadar daha uzun yıllar geçeceği kaydediliyor. Yasa kapsamında, 1998'de Doğu Afrika'daki Amerikan büyükelçiliklerinin bombalanması gibi olayların kurbanlarına tazminat ödenmesi de öngörülüyor.

Tahran'daki rehine krizinin kurbanları yıllardır tazminat alabilmek için mücadele ediyordu. İranlı öğrenciler 1979 yılının kasım ayında Tahran'daki ABD Büyükelçiliği'ni basmış, elçilik çalışanlarını rehin almıştı. Rehineler ancak 20 Ocak 1981'de salınmıştı.