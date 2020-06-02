Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal yaşamını yitirdi

Kapatılan Refah Partisi'nin kurucu üyesi ve eski Genel Başkanı, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Ahmet Tekdal, tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti.

Ahmet Tekdal için bugün ikindi namazını müteakip Hacı Bayram Veli Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Tekdal'ın cenazesi, Gölbaşı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

Saadet Partisi, Tekdal için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taziyelerini iletti. Paylaşımda, Başımız sağolsun. Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz Sayın Ahmet Tekdal vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadesi kullanıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Twitter hesabından "Erbakan Hocamızın yol arkadaşı, vefanın, sadakatin en özel örneklerinden, Refah Partisi eski Genel Başkanı, kıymetli büyüğümüz Ahmet Tekdal Beyefendi'nin vefat haberini üzülerek öğrendim. Ailesine, yakınlarına ve tüm camiamıza başsağlığı diliyorum." paylaşımını yaptı.

Ahmet Tekdal, 1931 yılında Ağrı'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Tekdal, Refah Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı ve partinin ilk Genel Başkanı oldu. 1995 seçimlerinde 20. Dönem Ankara Milletvekilli seçildi.