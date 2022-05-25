Eski rahip 80'li yaşlarında pornocu olmaya karar verdi

ABD’de 83 yaşında eski bir rahip, yıllarını kilisede geçirdikten sonra 80’lerinde kariyer değişimi yaparak porno filmlerinde oynamaya karar verdi.

The Sun’da yer alan habere göre, Norm Self isimli eski rahip, beş yıl önce rahiplik görevini bırakarak porno filmlerine yöneldi.

ABD’nin North Carolina eyaletinden Self, seksin ruhani yaşamın “keyifli bir parçası” olarak görülmesi gerektiğini düşündüğünü anlattı.

İlk porno filmini 2017 yılında çeken Self, bir kadınla 30 yıl evli kaldıktan sonra eşcinsel olduğunu fark ettiğini ancak bunu 20 yıl daha saklamak zorunda kaldığını söyledi.