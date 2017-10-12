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Dünya

"Eski punkçı IŞİD üyesi İngiliz Jones öldürüldü"

Jones'un, 12 yaşındaki oğluyla birlikte öldürüldüğü iddia edildi

12 Ekim 2017 14:15

Eski bir punkçı olan ve Suriye'ye giderek IŞİD'e katılan İngiliz Sally Jones'un, 12 yaşındaki oğluyla birlikte öldürüldüğü ileri sürüldü.

The Sun gazetesi, IŞİD militanı Cüneyd Hüseyin ile evlenmek için Suriye'ye kaçan ve burada örgüte katılan Jones'un ABD'ye ait İnsansız Hava Aracı (İHA) ile öldürüldüğünü iddia etti.

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İngiltereSally JonesIŞİDIrakSuriyeABDİHA

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