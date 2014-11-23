Eski Portekiz Başbakanı yolsuzluktan gözaltına alındı

Portekiz’in eski başbakanlarından Jose Socrates’in vergi kaçırmak, karapara aklamak ve yolsuzluk şüphesiyle gözaltına alındığı açıklandı. Böylece Portekiz tarihinde ilk kez bir başbakan gözaltına alınmış oldu.

Yabancı yatırımcılara vize kolaylığı sağladıkları iddiasıyla çok sayıda üst düzey bürokratın gözaltına alındığı, geçen pazar İçişleri Bakanı Miguel Macedo’nın bu skandal nedeniyle istifa ettiği Portekiz’de, bu kez de eski Başbakan Jose Socrates (57) vergi kaçırmak, karapara aklamak ve yolsuzluk şüphesiyle gözaltına alındı.

Merkez soldaki Sosyalist Parti’nin eski lideri Socrates, 2005-2011 yılları arasında başbakanlık görevini yürütmüş ve Euro krizi nedeniyle sıkı tasarruf tedbirleri uygulamak zorunda kalmıştı. Dördüncü tasarruf paketi için parlamentoda çoğunluğu bulamayınca istifa eden eski Başbakan, önceki gece Paris’ten Lizbon’a giden uçaktan indikten sonra Portekiz mali polisi tarafından gözaltına alındı. Böylece Portekiz tarihinde ilk kez bir başbakan gözaltına alınmış oldu. Geceyi karakolda geçiren eski başbakan Socrates’in vergi kaçakçılığı, karapara aklamak ve yolsuzluk suçlamalarından sorgulanması bekleniyor. Ülkede 2011 yılının haziran ayında “Beyaz Dağ” adlı operasyon ile Portekiz ve İsviçre arasındaki karapara aklama ağı ortaya çıkarılmıştı. Sosyalist siyasetçi de başbakanlık yaptığı dönemde çıkartılan bir kanunla ülkesinde vergi vermemek için İsviçre’deki UBS bankasına yatırdığı 20 milyon Euro’yu arkadaşının sahibi olduğu Portekiz’in Espirito Santo bankasına transfer etmekle suçlanıyor. Eski başbakanın ayrıca 3 milyon dolar peşin para ödeyerek satın aldığı evinin parasını nasıl bulduğunu da ispat etmesi gerekecek.

Hapis cezası alabilir

Operasyon kapsamında ayrıca çok sayıda ev ve işyerinde de arama yapıldı. Lizbon Savcılığı, Socrates ile birlikte yakın dostu olan iki inşaat firması yetkilisi ve bir özel bankanın sahibinin de “karapara aklama ve mali sahtekârlık” suçlarından gözaltına alındığı belirtildi. Socrates’in hakkındaki suçlamalar ispat edilirse eski Başbakan’ın yıllar sürecek hapis cezası alabileceği belirtiliyor.