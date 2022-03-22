Eski porno yıldızı Daniels'ın mahkemeye yaptığı itiraz reddedildi; Trump'a 300 bin dolar avukat ücreti ödeyecek

Porno yıldızı Stormy Daniels, federal temyiz mahkemesinin; bir alt mahkemenin Daniels'ın Donald Trump'ın 'adını lekelemeye çalıştığı' iddiasıyla açtığı davada Trump'ı suçlu bulmama kararını geri çevirmemesiyle eski ABD liderine 300 bin dolar avukat ücreti ödeyecek.

Daniels Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bir cent dahi ödeyeceğime hapse girerim" yazdı. Temyiz mahkemesinin kararının ardından Trump ve Daniels arasında yıllardır devam eden hukuki sürecin sona ermesi bekleniyor.

Trump, yayınladığı açıklamada mahkemenin kararının kendisi için "tam anlamıyla bir zafer" olduğunu ifade etti.

2006 yılında eski ABD başkanı Donald Trump ile cinsel ilişkiye girdiğini öne süren porno yıldızı Stormy Daniels, CBS televizyonuna verdiği röportajda, iddiaları nedeniyle "tehdit edildiğini" açıklamıştı.

Donald Trump ise bir robot resmin yer aldığı Tweet'i takipçileri ile yeniden paylaşarak, tehdit iddiasını "tam bir sahtekarlık" olarak nitelemişti.