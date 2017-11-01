Eski polise, FETÖ üyeliğinden 9 yıl hapis cezası

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, FETÖ/PDY\'ye üyelikten tutuksuz yargılanan meslekten ihraç polis memuru Yavuz Çemçem\'e 9 yıl hapis cezası verildi.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ/PDY\'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan operasyonda gözaltına alınan ve geçen nisan ayında meslekten ihraç edilen polis memuru Yavuz Çemçem hakkında, \'Silahlı terör örgütü üyesi olma\' suçlamasıyla 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 13\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Yavuz Çemçem ve avukatı katıldı. Savcı, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde ihraç edilene kadar çalışan sanığın, \"Genel bilgi toplama biriminde çalışan sanık Ödemiş\'te kişi ve kurumlarla ilgili diğer polis memurlarına göre daha fazla bilgiye sahiptir. Küçük bir ilçe olan ve FETÖ yapılanmasıyla bağını bilecek durumda olduğu okula çocuğunu 2014- 2016 yılları arasında göndermiştir. Ayrıca örgütün kriptolu haberleşme sistemi ByLock\'u kullandığı belirlenen Çemçem\'in \'silahlı terör örgütü üyesi olma\' suçundan cezalandırılması\" yönünde mütalaa verdi.

Suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Çemçem, ByLock tespitinin hukuk dışı yollarla elde edildiğini, bu programla, Eagle, Kakao Talk\'ı kullanmadığını, ByLock mesaj içeriklerinde ismi geçen kişileri tanımadığını ileri sürdü. Çemçem, kızını gönderdiği okulun FETÖ ile bağlantısının olduğunu bilmediğini iddia ederek, mahkemeden beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, 6 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın kamuda görev yapması nedeniyle cezayı yarı oranında artırarak 9 yıla çıkardı. Heyet, duruşmalarda pişmanlık göstermeyen sanığın cezasında indirime gitmedi.