Eski Polis Laboratuarı Şube Müdürü'ne FETÖ gözaltısı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce görevden ihraç edilen eski Kriminal Polis Laboratuarı Şube Müdürü Mehmet H.\'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında eski Bursa Kriminal Polis Laboratuarı Şube Müdürü Mehmet H.\'nin de bulunduğu 3 kişi, Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan diğer 2 kişiden U.D.\'nin iş yeri hekimi, R.Ç.\'nin ise ihraç edilen bir polis memuru olduğu öğrenildi. Emniyette ifadeleri alınan 3 kişi adli makamlara sevk edildi.