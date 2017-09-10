T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eski polis, Fethullah Gülen'e küfretti diye babasını vurdu (2)

TUTUKLANDI Babası Cemal Kaba'yı tubanca ile yaralayan Erol Kaba sevk edildiği nöbetçi mahkemece 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı

10 Eylül 2017 22:49

TUTUKLANDI
Babası Cemal Kaba\'yı tubanca ile yaralayan Erol Kaba sevk edildiği nöbetçi mahkemece \'kasten adam öldürmeye teşebbüs\' suçundan tutuklandı. Erol Kaba\'nın mahkemedeki ifadesinde tabancayı doldururken kazayla babasınını vurduğunu söylediği belirtildi. Baba Cemal Kaba\'nın ise alınan ifadesinde FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen\'e küfür ettiği için oğlunu vurduğunu söylediği öğrenildi.
Erol Kaba\'nın 3 yıl önce Diyarbakır Trafik Tescil Denetleme Şubesi\'nde görevliyken istifa ettiği öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TUTUKLANDI Babası Cemal KabaErol KabaBaba Cemal KabaFETÖFethullah GülenDiyarbakır Trafik Tescil Denetleme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24