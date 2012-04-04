Eski PKK'lı içişleri bakanı oluyor

Kuzey Irak'taki Bölgesel Kürt Yönetimi'nin yeni Başbakan'ı olan Neçirvan Barzani, oluşturacağı kabinede bir dönem PKK'da faaliyette bulunan ve örgütten ayrıldıktan sonra kendisine 'general' rütbesi verilip Peşmerge kuvvetlerinin başına getirilen Aziz Veysi'yi İçişleri Bakanlığı'na getireceği belirtildi.

Ferit Aslan'ın Radikal gazetesinde yer alan haberine göre; Kuzey Irak’taki yerel Kürt Parlamentosu’nda Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı olarak atanan Neçirvan Barzani’nin bugün kendi bakanlar kurulu listesini açıklayacağı ve yeni bakanların yarın yerel Kürt Parlamentosu’nda güven oyu alacağı belirtildi. Irak Devlet Başkanı Celal Talabani’nin lideri olduğu Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB) ve Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’nin lideri olduğu Irak Demokrat Partisi (IKDP) arasında dönüşümlü olarak yönetilen bölge yönetiminde yeni bakanların arasında sürpriz bir isimde yer alıyor.

Neçirvan Barzani’nin bölgesel yönetimin İçişleri Bakanlığı’na bir dönem PKK’da yer alan daha sonra örgütten ayrılarak Özel Peşmerge Kuvvetleri’nin başında yer alan Aziz Veysi’nin getirileceği belirtildi. Aslen Duhok’lu olan Aziz Veysi’nin adı, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın düzenlediği operasyonla yakalanıp Türkiye’ye getirilen PKK’lı Şemdin Sakık’ın ifadelerinde de yer almıştı. Yine Kürt yönetiminin ABD temsilcisi olan Celal Talabani’nin oğlu Kubat Talabani’nin de yeni hükümette bakan sıfatı ile Neçirvan Barzani’nin danışmanı olacağı belirtildi.

Aziz Veysi kimdir?

Kuzey Irak’ın Duhok kenti Zavita bölgesinde Neçirvan Barzani tarafından 20 yıl önce kurulan ’Kürdistan Peşmerge Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın başında bulunan ve ’General’ rütbesi verilen Aziz Veysi, uzun yıllar PKK’da yer almış ve örgüt tarafından hainlikle suçlanıp idam ile yargılanmıştı. PKK’nın, Haftanin Kampı ve Zagroslar bölgesinde komutan olarak görev yapan Aziz Veysi, cezası hafifletilince PKK’dan kaçarak Mesut Barzani’nin lideri olduğu IKDP’ye sığınmış. Aslen Dohuklu olan IKDP lideri Mesut Barzani’nin uzaktan akrabası olduğu belirtilen Aziz Veysi, 1992’nin sonunda PKK-KDP arasında çıkan çatışmada yaralanmıştı.

1996 yılında PKK’dan kaçarak KDP’ye sığınan ve daha sonra özel Kuvvetler komuktanlığının operasyonu ile Türkiye’ye getirilen Şemdin Sakık ifadelerinde, "İlk teslim olduğumda IKDP’lilere Şemdin Sakık olduğumu bir türlü kabul ettiremedim. Daha sonra Aziz Veysi beni görünce bana sarılıp beni sorgudan aldı ve bana ile kardeşime Duhok’ta ev tutarak her konuda yardımcı oldu" demişti.