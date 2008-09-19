Eski papaz, rahibe olacak

Almanya'da 12 yıl papazlık yapan 45 yaşındaki din adamı cinsiyet değiştirmeye hazırlanıyor. Eski papaz, rahibe olarak çalışmak istediğini açıkladı



Almanya'da 12 yıldan bu yana papazlık yaptığı belirtilen din görevlisi, cinsiyet değiştirme ameliyatı için gün sayıyor. Alman Bild gazetesinin haberine göre, ismi açıklanmayan ve Protestan Kilisesi'nde papazlık yaptığı belirtilen adamın, kendisini 3 yaşından bu yana kız çocuğu gibi hissettiği ifade edildi. Üniversitede teolojiyi seçen 45 yaşındaki adam, mezun olduktan sonra papazlıkta karar kıldı, kiliseye girdikten sonra yaşıtı olan ve ismi açıklanmayan bir kadınla hayatını birleştirdi.



13 yıl evli kaldı



13 yıl evli kalan adam, yaşadığı durumu dayanamayarak eşine itiraf etti. İşe ilk olarak papazlıktan vazgeçerek başlayan adam, görevinden ayrıldı. Ancak kilise yönetiminde çalışmaya devam etti. Eski papaz, "Artık özgürüm. Ameliyatın ardından rahibe olarak çalışmak istiyorum" diye konuştu.

