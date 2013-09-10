Eski panzerler bilgisayar olacak

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), envanterindeki ekonomik ömrünü doldurmuş hurda panzer ve zırhlı araç ile hurda malzemeler karşılığında, sıfır kilometre araç ve bilgisayar alacak.

EGM'nin, Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, tahmini bedeli 514 bin 891 lira olan, 65 muhtelif marka ve model taşıt, 11 hurda panzer ve zırhlı araç, değişik ebatlarda karkas lastik ve oto yedek malzemesi karşılığında; tahmini bedeli 543 bin 443 lira olan 8 Toyota Avensis 1.6 Elegant marka gümüş gri renk taşıt, 1 Toyota Corolla 1.4 D-4D Premium M/M marka dizel beyaz renk taşıt, 1 Asus UX31A-C4027H 13,3/i7 3517U marka laptop, 5 bilgisayar seti alacak. Taşıtlar, 2014 model ve sıfır kilometre, laptop ile bilgisayar setleri yeni ve kullanılmamış olacak.

Teklifler, 20 Eylül Cuma günü saat 14.00'e kadar Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı 1 Nolu Satınalma Şube Müdürlüğü'ne verilecek.

Mübadeleye katılacak istekliler, idare tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin yüzde 3'ünden (en az 16 bin 303,30 lira) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu verecek.