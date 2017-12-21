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Eski pamuk deposunda ölü bulundu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın İncirliova ilçesindeki, Tariş'e ait eski pamuk deposunda Müslüm Yakış'ın (23) cesedi bulundu

21 Aralık 2017 17:06

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın İncirliova ilçesindeki, Tariş\'e ait eski pamuk deposunda Müslüm Yakış\'ın (23) cesedi bulundu.
Bugün saat 09.30 sıralarında, Kurtuluş Mahallesi\'ndeki atıl durumdaki Tariş Pamuk Deposu\'nun önünden geçen vatandaşlar, bir erkek cesedi olduğunu gürüp, durumu polise bildirdi. Olay yerine geler polis ekipleri, yanında esrar içmekte kullanılan bir düzenlenek bulunan cesedin Müslüm Yakış\'a ait olduğunu belirledi. Bacaklarında morluklar bulunan Yakış\'ın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Hırsızlık suçundan sabıkalı olan Yakış\'ın ailesi ile sorunları nedeniyle bir süredir evine gitmeyip, ölü bulunduğu atıl durumdaki depoda yaşadığı ileri sürüldü. Polis, Yakış\'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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